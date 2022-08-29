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- Kocaeli’de, ekmek bıçağı ile girdiği dükkanda biri kadın 2 kişiyi yaraladı
Kocaeli’de, ekmek bıçağı ile girdiği dükkanda biri kadın 2 kişiyi yaraladı
- 29.08.2022 - 12:07
- Güncelleme : 29.08.2022 - 12:10
Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerine elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi, dükkanda müşteri olarak bulunan Suriye uyruklu Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.
Saldırgan, dükkan sahibi Murat T.’yi de bıçakladıktan sonra bölgeden kaçmaya çalıştı.
Bıçaklı saldırganı esnaf yakaladı
DHA’nın haberine göre; çevredeki esnaf, bıçaklı saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan saldırgan, polise teslim edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.