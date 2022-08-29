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Kocaeli’de, ekmek bıçağı ile girdiği dükkanda biri kadın 2 kişiyi yaraladı

Kocaeli’de, ekmek bıçağı ile girdiği dükkanda biri kadın 2 kişiyi yaraladı

Tütün ve nargile malzemeleri satan dükkana giren Suriye uyruklu bir şahıs, elindeki ekmek bıçağı ile hem müşteri olan Suriyeli kadını hem dükkan sahibini yaraladı.