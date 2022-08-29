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    Kocaeli’de, ekmek bıçağı ile girdiği dükkanda biri kadın 2 kişiyi yaraladı

    Tütün ve nargile malzemeleri satan dükkana giren Suriye uyruklu bir şahıs, elindeki ekmek bıçağı ile hem müşteri olan Suriyeli kadını hem dükkan sahibini yaraladı.
    • 29.08.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:10
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    Kocaeli’de, ekmek bıçağı ile girdiği dükkanda biri kadın 2 kişiyi yaraladı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerine elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi, dükkanda müşteri olarak bulunan Suriye uyruklu Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.

    Saldırgan, dükkan sahibi Murat T.’yi de bıçakladıktan sonra bölgeden kaçmaya çalıştı.

    Bıçaklı saldırganı esnaf yakaladı

    DHA’nın haberine göre; çevredeki esnaf, bıçaklı saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından yakalanan saldırgan, polise teslim edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kocaeli’de, ekmek bıçağı ile girdiği dükkanda biri kadın 2 kişiyi yaraladı #1

    Kocaeli’de, ekmek bıçağı ile girdiği dükkanda biri kadın 2 kişiyi yaraladı #2


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