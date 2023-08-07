Kocaeli’de elektrik akımına kapılan kaynak ustası öldü
DHA

Ölüm onu çok sevdiği işini yaparken yakaladı...

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yeni kurulan bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışan 39 yaşındaki Tuncay Sarıtaş, bilinmeyen nedenden dolayı çalışırken akımına kapıldı.

Fabrikadaki işçiler gördü

Bunu gören fabrikadaki işçiler, yaralanan Sarıtaş’ın yardımına koştu.

Sarıtaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kurtarılamadı

Hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.