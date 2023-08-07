Kocaeli’de elektrik akımına kapılan kaynak ustası öldü Yeni kurulmakta olan bir fabrikada elektrik akımına kapılan kaynak ustası, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Ölüm onu çok sevdiği işini yaparken yakaladı... Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yeni kurulan bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışan 39 yaşındaki Tuncay Sarıtaş, bilinmeyen nedenden dolayı çalışırken elektrik akımına kapıldı. Fabrikadaki işçiler gördü Bunu gören fabrikadaki işçiler, yaralanan Sarıtaş’ın yardımına koştu. Sarıtaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kurtarılamadı Hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.