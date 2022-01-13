Alkollü oldukları iddia edilen iki şahıstan biri, kimseye aldırış etmeden kaldırımda bulunan elektrik trafosuna tuvaletini yaptı. İğrenç olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde alkollü oldukları iddia edilen kimliği belirsiz iki şahıstan biri, kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada çevredeki araç ve insanlara aldırış etmeyerek, elektrik trafosuna tuvaletini yaptı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Şahsın bu hareketini gören vatandaşlar şaşkına döndü.

8 Ocak tarihinde yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, tuvaletini bitiren şahsın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Kocaeli’de elektrik trafosuna tuvaletini yaptı ViDEO

“HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM”

Duyduğu ve gördüğü olay karşısında şoke olan Mesut Yılmaz, “Buradaki internet kafede arkadaşlarla otururken, iki tane vatandaş burada saygısızca idrarını yaparken görüntülendi. Burası ana arter, çocuk da geçiyor, kadın da geçiyor. Burada saatin bir önemi yok. Burada bu hareketin yapılması da son derece yanlış. Biz toplumda ileriye gideceğimize, hep geri geri gidiyoruz. Bu vatandaşlar 8-10 yaşındaki çocuklarımıza örnek olacakken, onları saygısızca davranmaya teşvik ediyorlar. Bunun sorumluları bulunsun. Buradan emniyetimize çağrı yapıyoruz, burada kameralarımız da var. Biz vatandaş olarak bireysel bir şey de yapmadık, yapamayız da, hakkımız da yok. Ben bunun adalet ve hukuk çerçevesinde çözülmesini istiyorum.” dedi.