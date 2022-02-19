Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
550.346
-0.67%
BTXN Coin
38.42
0.05%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Kocaeli'de emekli polis, 6'ncı kattan zemine düştü

    6 katlı binanın çatısına çıkan 68 yaşındaki emekli polis, bastığı zeminin kırılması neticesinde metrelerce yükseklikten havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de emekli polis, 6'ncı kattan zemine düştü

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömer Ağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak'ta bulunan bir binanın çatısına çıkan 68 yaşındaki emekli polis Ş.A., bastığı zeminin kırılması neticesinde 6. kattan havalandırma boşluğuna düştü.

    Durumu fark eden bina sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YARALI BULUNDU

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, metrelerce yükseklikten düşen Ş.A.’yı havalandırma boşluğundan çıkartmak için çalışma başlattı. Ş.A.’yı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.

    TEDAVİYE ALINDI

    Ambulansa alınan 68 yaşındaki emekli polis, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de emekli polis, 6 ncı kattan zemine düştü #1

    Kocaeli de emekli polis, 6 ncı kattan zemine düştü #2

    Kocaeli de emekli polis, 6 ncı kattan zemine düştü #3

    Kocaeli de emekli polis, 6 ncı kattan zemine düştü #4

    Kocaeli de emekli polis, 6 ncı kattan zemine düştü #5


    İlginizi Çekebilir

    Manisa'da iki hırsız düşürdüğü telefon sayesinde yakayı ele verdi
    3. Sayfa

    Manisa'da iki hırsız düşürdüğü telefon sayesinde yakayı ele verdi

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Kamyon sürücüsü, balkondaki çamaşırları çaldı
    3. Sayfa

    Kamyon sürücüsü, balkondaki çamaşırları çaldı

    Görüş Bildir