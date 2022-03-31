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    Kocaeli’de engelliyi darbedenlerin tahliyesine, sosyal medyada tepki

    İşitme engelli Engin E.'yi darbedip parasını aldıktan sonra darp görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Fırat Kaya ve arkadaşlarının tahliye edilmesine, sosyal medyadan tepki yağdı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 14:08
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    Kocaeli’de engelliyi darbedenlerin tahliyesine, sosyal medyada tepki

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir bağ evinde 22 Mart 2021 tarihinde, Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya hem gasbedildi hem darbedildi.

    Parası alınan Engin E., olayın ardından polise gidip şikayetçi oldu. Fırat Kaya, Engin E.'yi dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşınca tepki gördü.

    Polis, Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir'i gözaltına aldı. Hepsi işitme engelli olan 5 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

    TAHLİYE EDİLDİLER

    Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 29 Mart'ta görülen karar duruşmasında, bahse konu suçun, kasten öldürmeye teşebbüs olmadığına kanaat getirildi.

    Kocaeli’de engelliyi darbedenlerin tahliyesine, sosyal medyada tepki #1

    10 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

    Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayatın gizliliğini ihlal, hakaret ve yağma suçlarından Fırat Kaya'ya toplam 10 yıl, Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir'e 7'şer yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

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    TAHLİYE EDİLMELERİNE TEPKİ SOSYAL MEDYADAN GELDİ

    Sanıklar, yargılama esnasında cezaevinde geçirdikleri süre dikkate alınıp tahliye edildi. Tahliyelere, çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Fırat Kaya’nın tutuklanması etiketiyle mesaj atanlar, engelliye işkence yapan kişi ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını eleştirdi.

    Kocaeli’de engelliyi darbedenlerin tahliyesine, sosyal medyada tepki #2

    “KARARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

    Engin E.'nin avukatı Didem Özhan ise, karara itiraz edeceklerini söyleyerek, "Kararı kabul etmek mümkün değil, dolayısıyla tahliye edilmelerini de beklemiyorduk. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

    Kocaeli’de engelliyi darbedenlerin tahliyesine, sosyal medyada tepki #3

    Kocaeli’de engelliyi darbedenlerin tahliyesine, sosyal medyada tepki #4


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