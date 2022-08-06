Kocaeli’de eniştesinin vurduğu Yavuz, 16 gün sonra vefat etti

Cezaevinden çıkan eniştesi tarafından eski bir husumet nedeniyle kız kardeşinin önünde vurulan Yavuz Özdemir, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Hacıosman Mahallesi’nde bulunan bir kahvehane önünde, Cemalettin A., eski bir husumetlerinden dolayı kayınbiraderi Yavuz Özdemir’i (49) silahla vurdu.

Kanlar içinde yerde kalan Özdemir, çevredekilerin yardımıyla Körfez Çamlıtepe Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA’nın haberine göre; burada yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kardeşinin vurulma anını gördü

Gözaltına alınan Cemalettin A.’nın silahlı yaralama eylemini gerçekleştirdiği esnada eşinin de yanında olduğu ve kardeşi Yavuz Özdemir’in vuruluşunu gördüğü öğrenildi.

16 günlük yaşam savaşını kaybetti

16 gündür tedavisi süren Yavuz Özdemir, gece saatlerinde iç kanama geçirdi.

Durumu ağırlaşan Özdemir, tüm çabalara rağmen sabah saat 08.00 sıralarında hayatını kaybetti.