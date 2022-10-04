Kocaeli'de eş cinayeti: Vücuduna elektroşok verdi

23 yaşındaki eşi ile anlaşmazlık sonucunda tartışan Mehmet Senem, kendinden geçti. Karısını döverek öldüren saldırganın, olay sırasında elektroşok kullandığı ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 23 Eylül 2021 tarihinde, bir kadın cinayeti daha yaşanmıştı.

Yaşanan korkunç olayda, 3 yıl önce evlenen 23 yaşındaki Hatice Senem ile anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem tartışmaya başladı.

Karısını döverek öldürdü

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darbederek ölümüne sebep oldu.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Sığındığı HDP binasında yakalandı

Kaçmak için HDP binasına giden Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşma görüldü

Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı.

Eşine elektroşok uyguladığı ortaya çıktı

Mahkeme başkanı, geçen celse Adli İhtisas Kurumu'ndan istediği raporu okudu. Raporda, Hatice Senem'in vücudunda yanıkların olduğu, elektroşok cihazının maktulün üzerinde kullanıldığı belirtildi.

Raporu kabul etmeyen sanık Mehmet Senem, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşoku kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum." dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.