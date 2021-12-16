Kocaeli'de, ‘eşcinsel cinler musallat olmuş’ diyen sözde hoca tutuklandı

“Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek kendisine gelen vatandaşlardan cinsel içerikli video isteyen şahıs hakkında, 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 19 Kasım’da, kendini sözde hoca olarak tanıtan Ömer S.'nin, kendisine başvuran bazı vatandaşlardan "Sana eşcinsel cinler musallat olmuş." diyerek cinsel içerikli video istediği, şahısların ise videoları çekerek Ömer S.’ye gönderdiği ortaya çıktı.

Şüpheli Ömer S, bu kişilerden para isteyince, mağdurlar polis merkezine giderek şikayette bulundu.

EVİNE BASKIN YAPILDI

Harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenleyerek Ömer S.’yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ömer S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜCRET KARŞILIĞINDA İSTİSMARDA BULUNDU

Ömer S. hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ömer S.'nin insanlara kendisini sözde hoca olarak tanıttığı, "Size cin musallat olmuş." diyerek ücret karşılığında vatandaşlara istismarda bulunduğu yer aldı.

Sanık Ömer S.'nin, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs ve cinsel saldırı suçlarından hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.