Kocaeli’de eşi tarafından dövülen 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi

Eşinden şiddet gören ve son olarak demirle dövülen 73 yaşındaki Hatice E., Kocaeli Valiliği tarafından konukevine yerleştirildi. Hatice E..’yi darbeden Hikmet E. hakkında, yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Hatice E., eşi Hikmet E. tarafından demirle dövüldü.

Hatice E.'nin yüzünde oluşan morluklar, komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük ses getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken görüntülerin ardından Kocaeli Valiliği devreye girdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Hatice E., şiddet gördüğü eşinin yanından alınıp tedavisinin ardından konukevine yerleştirildi.

Hikmet E. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kocaeli’de demirle dövülen 73 yaşındaki kadın, konukevine yerleştirildi VİDEO



“ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ İLE İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vali Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal medyada şiddete maruz kaldığı için paylaşım yapılan yaşlı teyzemizden bilgimiz olmasına müteakip, bizzat benim talimatımla önce tedavisi yapılmış, ardından da kadın konuk evine yerleştirilmiş, şiddet uygulayan kişi ile ilgili de yasal işlem başlatılmıştır.”