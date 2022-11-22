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    Kocaeli'de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı

    Akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobilin, arızalanan tırı fark etmemesi kazaya neden oldu. Acı olayda sürücü, eşi ve oğlu hayatını kaybetti. Sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı.
    • 22.11.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:42
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    Kocaeli'de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kaza bir aileyi yok etti...

    Dün akşam saatlerinde Mustafa Demir idaresindeki otomobil, sol şeritte arızalandığı için duran tıra çarptı.

    Kazada eşi ve çocuğuyla can verdi

    Kazanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücüsü Demir, eşi Hatice ve çocukları Muhammed Eren Demir hayatını kaybetti.

    Demir çifti ile oğullarının cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

    Kocaeli de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı #1

    Ailenin cenazesi Rize'de toprağa verilecek

    Cenazeler önce İstanbul’a, buradan da uçakla memleketleri Rize’ye gönderildi.

    Aile bireylerinin, yarın Rize merkeze bağlı Demirhisar köyünde toprağa verileceği bildirildi.

    Son paylaşımı yürekleri dağladı

    Acı olaydan geriye sürücü Mustafa Demir'in sosyal medyadaki son paylaşımı kaldı.

    DHA'nın aktarımına göre; Demir'in Rize İstanbul yolunda Karadeniz şivesiyle, "Bıraktum gideyirum geri kaldi dağlarum. Akluma gelduğunde Garipleşur ağlarum." yazdığı görüldü.

    Kocaeli de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı #2

    Kocaeli de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı #3

    Kocaeli de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı #4


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