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- Kocaeli'de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı
Kocaeli'de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı
- 22.11.2022 - 17:40
- Güncelleme : 22.11.2022 - 17:42
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kaza bir aileyi yok etti...
Dün akşam saatlerinde Mustafa Demir idaresindeki otomobil, sol şeritte arızalandığı için duran tıra çarptı.
Kazada eşi ve çocuğuyla can verdi
Kazanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen aracın sürücüsü Demir, eşi Hatice ve çocukları Muhammed Eren Demir hayatını kaybetti.
Demir çifti ile oğullarının cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Ailenin cenazesi Rize'de toprağa verilecek
Cenazeler önce İstanbul’a, buradan da uçakla memleketleri Rize’ye gönderildi.
Aile bireylerinin, yarın Rize merkeze bağlı Demirhisar köyünde toprağa verileceği bildirildi.
Son paylaşımı yürekleri dağladı
Acı olaydan geriye sürücü Mustafa Demir'in sosyal medyadaki son paylaşımı kaldı.
DHA'nın aktarımına göre; Demir'in Rize İstanbul yolunda Karadeniz şivesiyle, "Bıraktum gideyirum geri kaldi dağlarum. Akluma gelduğunde Garipleşur ağlarum." yazdığı görüldü.