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Kocaeli'de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı

Kocaeli'de eşi ve oğluyla birlikte öldüğü kazadan geriye sosyal medya paylaşımı kaldı

Akşam saatlerinde seyir halinde olan otomobilin, arızalanan tırı fark etmemesi kazaya neden oldu. Acı olayda sürücü, eşi ve oğlu hayatını kaybetti. Sosyal medya paylaşımı ise yürekleri dağladı.