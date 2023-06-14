Kocaeli’de eşine sokak ortasında silah doğrultup, tehdit etti Cerrahi maske takan bir koca, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Suriye uyruklu eşinin önünü kesip, tabanca doğrultarak tehdit etti. Tehdit cep telefonu kamerasına yansırken polis, kocanın peşine düştü.

DHA Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan E.Y.Ş. isimli Suriye uyruklu kadın, bir süredir evli olduğu Sadık Ş.’den boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açan kadın, kendisini rahatsız eden Sadık Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. E.Y.Ş., akşam saatlerinde market alışverişi sonrası yanında bir erkekle evine gittiği sırada yanına Sadık Ş. geldi. Ölümle tehdit etti Sadık Ş., sokak ortasında kadına silah doğrultarak ölümle tehdit etti. E.Y.Ş., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Sadık Ş.'nin, E.Y.Ş.'yi silah zoruyla arabaya bindirmek istemesi, küfürler edip ölümle tehdit ettiği anlar yer aldı. Tanınmamak için maske taktı Görüntülerde Sadık Ş.’nin, tanınmamak için cerrahi maske takarak yüzünü gizlemeye çalıştığı dikkat çekti. Sadık Ş. olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.Y.Ş.’nin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı.