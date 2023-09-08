Kocaeli'de eşini ayağından vuran adam serbest bırakıldı Karısını tabancayla ayağından yaralayan adam, eşi şikayetçi olmayınca ve eylemin öldürmeye yönelik olmadığı gerekçesiyle savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 Eylül tarihinde 2 katlı evlerinin bahçesinde oturan Cansever K., tartıştığı eşi S.K. tarafından tabancayla ayak bileğinden vuruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cansever K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşi S.K. gözaltına alındı.

Eşinden şikayetçi olmadı

Cansever K., kendisini eşinin vurmadığını, olayın kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyleyerek şikayetçi olmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılırken, şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada tabanca bulundu.

Serbest bırakıldı

S.K., emniyetteki sorgusunda eşini vurduğunu itiraf ederken, araçtan çıkan silahın da olayda kullanılan tabanca olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan S.K., eşinin şikayette bulunmaması ve olayın öldürmeye yönelik olmaması nedeniyle savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)