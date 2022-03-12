Kocaeli’de eşini bıçaklayan adam, bıçağı oğlu ile husumetinden taşıdığını söyledi

Boşanma aşamasında olduğu eşi Aynur Çetin'i çalıştığı kafenin mutfağında 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan Suat Çetin, oğluyla aralarında husumet olması nedeniyle bıçak taşıdığını söyledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Sekapark içerisinde bulunan bir kafede geçen yıl 17 Ekim tarihinde, kafenin mutfağında çalışan Aynur Çetin'in (52) boşanma aşamasındaki eşi Suat Çetin (58) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile Aynur Çetin'i defalarca bıçakladı. Kafenin diğer çalışanlarının araya girmesi ile Suat Çetin etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin mahkemece tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan Aynur Çetin tedavisinin ardından taburcu edildi.

OĞLUYLA HUSUMETİNDEN ÜZERİNDE BIÇAK TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ

Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüpheli Suat Çetin'in iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü eşiyle konuşmak için iş yerine gittiğini, oğluyla arasında husumet bulunduğu için üzerinde bıçak taşıdığını ve pişman olduğu ifadeleri yer aldı.

13 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Aynur Çetin'in aldığı bıçak darbeleri ile basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde 12 yerinden yaralandığı vurgulanan iddianamede, Suat Çetin'in eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.