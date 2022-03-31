Petrol
105.93
-4.94%
Euro
16.30
-0.32%
Dolar
14.67
0.10%
Altın
910.16
-0.09%
Borsa
2237
0.32%
Bitcoin
691.630
-0.24%
BTXN Coin
36.80
-1.97%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Kocaeli'de eşini bıçaklayan adama haksız tahrik indirimi

    Tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i, 15 yerinden bıçaklayan Burhan Şeker'e 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 14:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de eşini bıçaklayan adama haksız tahrik indirimi

    12 Mayıs 2021'de  Kocaeli'de Burhan Şeker (30), mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker'i (28), 15 yerinden bıçakladı.

    Hastaneye kaldırılan Rabia Buse Şeker, tedavi altına alındı.

    "KENDİMİ KAYBETTİM"

    Gözaltına alınan Şeker, emniyetteki ifadesinde; eşinin telefonunda gördüklerinden dolayı aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi.

    TEŞEBBÜSTE KALMA İNDİRİMİ: 15 YIL

    Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Rabia Buse Şeker, sanık Burhan Şeker ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, Burhan Şeker’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 15 yıla indirildi.

    HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

    Mahkeme heyeti, Rabia Buse Şeker'in önceki duruşmalarda eşini sinirlendirmeye yönelik sözlerini de göz önünde bulundurarak, olayın plansız ve ani şekilde geliştiğine kanaat getirdi.

    Heyet, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak Burhan Şeker'e 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    Kocaeli de eşini bıçaklayan adama haksız tahrik indirimi #1

    Kocaeli de eşini bıçaklayan adama haksız tahrik indirimi #2

    Kocaeli de eşini bıçaklayan adama haksız tahrik indirimi #3

    Kocaeli de eşini bıçaklayan adama haksız tahrik indirimi #4


    İlginizi Çekebilir

    'Rusya çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz'
    Gündem

    'Rusya çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz'

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini görüştü
    Dünya

    Putin, Scholz ve Draghi ile doğalgaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini görüştü

    Görüş Bildir