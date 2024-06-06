Kocaeli'de ilginç darp olayı...
Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı.
Mahallenin gençlerinden yardım istedi
Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi.
Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darbetti.
O anlar kamerada
Ayrıca gençler, adamı darbettikleri anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaybetti.
4 kişi gözaltına alındı
Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Yaralanan adamın durumu ciddi
Mahallenin gençleri tarafından dayak yiyen B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış