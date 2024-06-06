İHA

Kocaeli'de ilginç olayı...

Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı.

Mahallenin gençlerinden yardım istedi

Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi.

Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darbetti.

O anlar kamerada

Ayrıca gençler, adamı darbettikleri anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaybetti.

4 kişi gözaltına alındı

Darp videosu üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yaralanan adamın durumu ciddi

Mahallenin gençleri tarafından dayak yiyen B.B.K.'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)