Kocaeli'de eşini döverek öldürüp PKK'ya katılmak isteyen şahsın, müebbet hapsi istendi

Eşini darbederek öldürdükten sonra PKK’ya katılmak isteyen Mehmet Senem’in yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Senem hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Orhan Gazi Sokak’ta 24 Eylül 2021’de, eşi Mehmet Senem (29) tarafından darbedilen Hatice Senem (23) yaşamını yitirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA’nın haberine göre, eşini öldürdükten sonra PKK'ya katılmak için HDP binasına giden Mehmet Senem hakkında iddianame hazırlandı.

Evinden döner bıçağı, tüfek fişeği ve elektro şok cihazı çıktı

Söz konusu iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Polis ekiplerinin Mehmet Senem'in evinde yaptığı aramada 60 santimetre uzunluğunda ahşap sopa, 69 santimetre uzunluğunda üzerinde kırmızı lekeler olan döner bıçağı, 10 adet tüfek fişeği ve 5 bin volt kapasiteli çalışır vaziyette elektro şok cihazı ele geçirdiği belirtildi.

8 aylık çocukları yurda teslim edildi

İddianamede yer alan Hatice Senem'in otopsi raporunda ise, genç kadının maruz kaldığı genel beden travması sonucu meydana gelen yaygın ve geniş morarmalar ile beyinde meydana gelen kanamaya bağlı olarak ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Çiftin 8 aylık kız çocuklarının, çocuk yetiştirme yurduna teslim edildiği ifade edildi. Şüpheli Mehmet Senem'in eşini darbettiği sırada evde bulunan elektroşok aletini kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan görüş istendi.

“Benim PKK terör örgütü ile irtibatım var”

Olayda bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Hatice Senem'in babası H.K. iddianamede yer alan ifadesinde, kızının 2018 yılında kaçarak evlendiğini, 2020 yılında torunu doğduktan sonra kızına ve damadına evlerinin kirasını ödemeyi teklif ettiğini, bu tekliften birkaç gün sonra Mehmet Senem'in kendisini arayarak şu sözleri sarf ettiğini söyledi: "Ben çocuklarıma bakamıyor muyum? Açlar mı? Açıktalar mı? Siz beni tanımıyor musunuz? Benim PKK terör örgütü ile irtibatım var. Sizi öldürürüm.”

Damadının bu tehdidi yaptığı dönemde, sosyal medya hesaplarında elinde silah varken ve terör örgütünün sözde bayrağıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını da paylaştığını söyleyen baba H.K., damadı Mehmet Senem hakkında şikayetçi oldu.

HDP binasına gitmek için yardım istedi

Mehmet Senem'in HDP binasına gitmek için yardım istemesi üzerine birlikte gittiklerini söyleyen Ş.A. ve H.D.'nin ifadelerine de iddianamede yer verildi. H.D. ifadesinde, kendisine ait araç ile Mehmet Senem'e yardımcı olmak amacıyla HDP binasının önüne kadar gittiğini, binaya girmeyerek araçta beklediğini ve işleri bittikten sonra Senem ile Ş.A.'yı oradan aldığını belirtti. Ş.A. ise, Mehmet Senem ile birlikte HDP binasına gittiklerini, Senem'in buradaki 2 erkek şahıs ile Kürtçe konuştuğunu, ancak kendisi Kürtçe bilmediği için konuşulanları anlamadığını söyledi. Yapılan soruşturmada hem cinayet olayıyla hem de terör örgütü ile ilişkileri bulunmadığı tespit edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

“Eşime vururken kendimi kaybetmiştim”

İddianamede, şüpheli Mehmet Senem'in avukat eşliğinde alınan ifadesinde, eşi ile Muş'ta yaşadıkları dönemde aldatıldığından şüphelendiğini söylediği belirtildi.

Mehmet Senem, eşinin görüştüğünü düşündüğü kişinin ailesiyle aralarında husumet oluşmasından dolayı Kocaeli'ye taşındıklarını anlattı.

Olaydan 1 gün önce eve geldiği sırada zemin kattaki dairenin mutfak penceresinden birinin dışarı çıktığını gördüğünü ve aralarında çıkan kavgada sinirlenerek eşinin bacaklarına sopayla vurduğunu anlattı.

Mehmet Senem, "Kalın bir sopayı alarak eşimin baldırlarına, ayaklarına vurdum. Kendimi kaybettiğim için tam neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak isteyerek belden üst bölgesine hiç vurmadım. Eşime vururken kendimi kaybetmiştim. Ancak öldürmek amacıyla vurmadım." dedi.

Gece boyunca kalbini dinlediğini söyledi

Senem, olay sonrasında eşinin kanepeye uzandığını, kendisinin üzerini örttüğünü ve gece boyunca aralıklarla kalbini dinlediğini söyledi. Sonrasında ise sabah 08.00 sıralarında eşinin durumunu kontrol etmeden evden çıktığını ifade etti.

Kamera görüntüleri iddianameye eklendi

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten savcı, Senem çiftinin yaşadığı sitenin güvenlik kameralarında yapılan incelemeleri de iddianameye ekledi.

Mutfak camından kimsenin girip çıkmadığı ortaya çıktı

Çiftin yaşadığı dairenin kapısı ve tüm camlarının güvenlik kameralarınca görüldüğünü belirten savcı, yapılan incelemelerde herhangi bir kişinin, şüpheli Mehmet Senem'in iddia ettiği şekilde, evin mutfak camı ya da başka bir camından girip çıkmadığının tespit edildiğini belirtti.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Cumhuriyet savcısı, tüm ifadeleri, delilleri ve raporları birlikte değerlendirdi.

Savcı, şüpheli Mehmet Senem'in eşini ahşap sopa ile dövdüğünün sabit olduğuna ve evde bulunan elektroşok cihazının çalışır durumda olması sebebiyle darp esnasında kullanıldığının değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirdi.

Şüpheli Senem'in ifadesinde öldürme saikiyle hareket etmediğini söylemesinin suçtan kurtulma amacıyla yapıldığı belirtildi. Maktulün vücudundaki lezyonların dağılımı ve sayıca çok olması ve şüphelinin olaydan sonraki davranışları bir bütün olarak değerlendirerek eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan indirim yapılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

Şüpheli Mehmet Senem hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.