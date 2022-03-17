Kocaeli'de eşini öldürdüğü iddia edilen koca tahliye oldu

Evlendikten 3 ay sonra eşini evde ölü bulan sanığın yargılandığı davada bilirkişi olayın yüzde 51 ihtimalle intihar olduğu kanaatine vardı. Sanığa ev hapsi vererek tahliyesine karar verdi.

20 Mart 2021 tarihinde 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'ndeki evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu.

Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fidan'ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“YÜZDE 51 İHTİMAL OLAYIN İNTİHAR OLDUĞU KANAATİNDEYİM”

Hakkında “eşi kasten öldürme” suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ö.F. ve bilirkişi katıldı.

Olaya ilişkin bilgi veren bilirkişi, “Olayın intihar mı cinayet mi olduğuna yüzde yüz bir kanaate varamayız ancak hem intihara hem de cinayete dair deliller vardır. Yüzde 51 ihtimalle olayın intihar olduğu kanaatindeyim.” dedi.

“BEN ARTIK EŞİMİN MEZARINA GİTMEK İSTİYORUM”

Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Ö.F., “Olayın başından beri suçsuz olduğumu söylüyorum. Ben bir yıldır cezaevindeyim, çocuklarımı göremiyorum. Eşimin cenazesine gidemedim, mezarını göremedim. Ben artık eşimin mezarına gitmek istiyorum. Suçsuzum, bunu bir şekilde ispatlayacağım.” diye konuştu.

SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığa yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağı getirerek tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksik raporların gelecek celse hazır edilmesine karar verilerek ertelendi.