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    Kocaeli'de eşini öldüren polis memurunun cezası belli oldu

    Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldüren polis memurunun yargılandığı davada, karar yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 12:44
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    Kocaeli'de eşini öldüren polis memurunun cezası belli oldu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis memuru olarak görev yapan İbrahim Yavuz, boşanma sürecinde olduğu eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başlamış ve tartışma sonrasında çocuklarının gözü önünde eşine silahla ateş etmişti.

    EŞİNİ ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

    Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği 3 çocuk annesi kadın ise hayatını kaybetmişti.

    24 YIL HAPİSLE TUTUKLANDI

    Olaydan sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf eden Yavuz, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Yargılanma sürecinde sanığa tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezası verilmişti.

    Kocaeli de eşini öldüren polis memurunun cezası belli oldu #1

    TAHRİK İNDİRİMİ UYGUN BULUNMADI

    Yargıtay'ın sanığa uygulanan tahrik indirimini uygun bulmayarak kararı bozması neticesinde dava tekrardan görülmeye başlandı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE MAHKUM EDİLDİ

    'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan İbrahim Yavuz, yeniden hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.

    Savunması için söz hakkı verilen İbrahim Yavuz, Yargıtay’ın bozma kararını kabul etmediğini söyledi.

    Mahkeme heyeti ise Yargıtay’ın bozma kararına uyarak, sanığın indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

    Kocaeli de eşini öldüren polis memurunun cezası belli oldu #2

    Kocaeli de eşini öldüren polis memurunun cezası belli oldu #3


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