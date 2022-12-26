Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8694
0.16%
Dolar
18.6928
0.07%
Altın
1.081
0.19%
Borsa
5528
1.35%
Bitcoin
319.553
-0.18%
BTXN Coin
6.58
-1.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 8 C

    Kocaeli'de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm

    Restoranın bahçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, ifadesinde aldatıldığını düşünerek yaptığını ifade etti.
    • 26.12.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, önceki gün saat 01.00 sıralarında kıskançlık dehşeti yaşandı.

    35 yaşındaki Kıymet Budak, restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Şüpheliler gözaltına alındı

    Polis, olayın ardından Budak’ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Kocaeli de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm #1

    O anlar kayıt altına alındı

    Bu arada olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    "Eşimin beni aldattığını düşündüm"

    Şafak Budak’ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, "Evlendikten sonra İran’a taşındık. Bir süre sonra İran’da yapamayıp tekrar Kocaeli’ye dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler yaşanmaya başlandı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm." dedi.

    Cenazeyi alan kimse olmadı

    DHA'nın haberine göre, İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından henüz bir başvuru yapılmadığı, cenazenin yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgda bekletildiği öğrenildi.

    Kocaeli de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm #2

    Kocaeli de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm #3

    Kocaeli de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm #4

    Kocaeli de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm #5

    Kocaeli de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm #6


    Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu başladı
    Gündem

    Eren Abluka Sonbahar-Kış-19 Operasyonu başladı

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    ALKA hedefi tam isabetle vurdu
    Gündem

    ALKA hedefi tam isabetle vurdu

    Görüş Bildir