Kocaeli'de eşini restoranın önünde öldürdü: Aldattığını düşündüm

Restoranın bahçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, ifadesinde aldatıldığını düşünerek yaptığını ifade etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, önceki gün saat 01.00 sıralarında kıskançlık dehşeti yaşandı.

35 yaşındaki Kıymet Budak, restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Polis, olayın ardından Budak’ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

O anlar kayıt altına alındı

Bu arada olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Eşimin beni aldattığını düşündüm"

Şafak Budak’ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, "Evlendikten sonra İran’a taşındık. Bir süre sonra İran’da yapamayıp tekrar Kocaeli’ye dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler yaşanmaya başlandı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm." dedi.

Cenazeyi alan kimse olmadı

DHA'nın haberine göre, İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından henüz bir başvuru yapılmadığı, cenazenin yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgda bekletildiği öğrenildi.