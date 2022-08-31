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    Kocaeli’de eşini ve dükkan sahibini bıçaklayan adam: İlişkileri vardı

    Girdiği tütün ve nargile malzemeleri satan dükkanda hem eşini hem dükkan sahibini bıçaklayan şahsın ifadesinde, ilişkileri olduğu için eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
    • 31.08.2022 - 16:04
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    Kocaeli’de eşini ve dükkan sahibini bıçaklayan adam: İlişkileri vardı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde, önceki gün tütün ve nargile malzemeleri satılan dükkanda Suriyeli Ahmad H. (34), dükkan sahibi Murat T. ile kendi eşi Bassela A.'yı (28) bıçakladı.

    Bassela A. ile Murat T., aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde yere yığıldı. Kaçmak üzere olan Ahmet H., çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Murat T. ile Bassel A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İlişkileri olduğunu ileri sürdü

    DHA’nın haberine göre; gözaltına alınan Ahmad H. ifadesinde, Murat T. ile eşinin ilişkisi olduğunu öne sürüp bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ahmad H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Kocaeli’de eşini ve dükkan sahibini bıçaklayan adam: İlişkileri vardı #1

    Kocaeli’de eşini ve dükkan sahibini bıçaklayan adam: İlişkileri vardı #2

    Kocaeli’de eşini ve dükkan sahibini bıçaklayan adam: İlişkileri vardı #3


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