Kocaeli'de eşinin başından vurduğu kadın kurtarılamadı

İHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.
Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde 27 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen olayda, emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67), tabancayla eşi Nimet Taşkın'ı (65) başından vurdu.
Talihsiz kadın, olayın ardından ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan, ardından Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Nimet Taşkın, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.