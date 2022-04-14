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    Kocaeli'de eşinin göğüsünden bıçakladığı kadın yaşam savaşı veriyor

    Darıca ilçesinde alkol alırken tartışmaya başladığı kocası tarafından göğüsüne bıçak darbesi alan kadın yoğun bakımda. Cani koca ise ifadesinde 'Arkadaşlarıma hakaret ettiği için bıçakladım' dedi.
    • 14.04.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 15:39
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    Kocaeli'de eşinin göğüsünden bıçakladığı kadın yaşam savaşı veriyor

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Yasemin Ulusu Altıntaş (35) ile eşi İrfan Altıntaş (50), alkol aldıkları sırada aralarında tartışma başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Altıntaş, masadaki bıçağı alarak eşini göğsünden bıçakladı. Altıntaş, kanlar içinde kalırken, eşi de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

    Genç kadın yaşam savaşı veriyor

    Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Yasemin Ulusu Altıntaş’ı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Ağır yaralı Altıntaş, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Kocaeli de eşinin göğüsünden bıçakladığı kadın yaşam savaşı veriyor #1

    "Arkadaşlarıma hakaret ettiği için bıçakadım"

    İrfan Altıntaş ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İrfan Altıntaş, ifadesinde, eşinin birlikte alkol aldıkları sırada sürekli arkadaşlarına hakaret ettiğini ve bu nedenle öfkelenip, bıçakladığını iddia etti.

    Öte yandan olay sırasında evde bulunan Pitbull cinsi köpek ise Darıca Belediyesi ekipleri tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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