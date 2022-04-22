- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı
Kocaeli'de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı
- Haber Merkezi
- 22.04.2022 - 11:27
- Güncelleme : 22.04.2022 - 11:34
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının otoparkında otomobilin sürücüsü, eşi F.D.'ye 10 dakika sonra geleceğini söyleyerek aracı kilitledi.
Otomobil içinde beklemeye başlayan yabancı uyruklu F.D., bir süre sonra fenalaştı.
Vatandaşların F.D.'nin yardım istediğini ve fenalaştığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
Fenalaşan kadın, hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sol arka camını kırıp F.D.'yi mahsur kaldığı araçtan kurtardı.
Nefes almakta zorlanan F.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaeli'de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı VİDEO