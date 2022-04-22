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    Kocaeli'de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı

    Eşinin kilitlediği otomobilde mahsur kalan kadın, itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. Fenalaşan kadın, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 11:34
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    Kocaeli'de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının otoparkında otomobilin sürücüsü, eşi F.D.'ye 10 dakika sonra geleceğini söyleyerek aracı kilitledi.

    Otomobil içinde beklemeye başlayan yabancı uyruklu F.D., bir süre sonra fenalaştı.

    Vatandaşların F.D.'nin yardım istediğini ve fenalaştığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

    Fenalaşan kadın, hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin sol arka camını kırıp F.D.'yi mahsur kaldığı araçtan kurtardı.

    Nefes almakta zorlanan F.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kocaeli'de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı VİDEO

    Kocaeli de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı #1

    Kocaeli de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı #2

    Kocaeli de eşinin kitlediği araçta kalınca fenalaştı #3


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