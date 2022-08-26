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    Kocaeli'de eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövüp arabasını gasbetti

    İzmit’te M.Y., eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenen komşusu H.Z.'nin kendisini çırılçıplak soyup dövdüğü, çektiği görüntülerle de şantaj yaparak otomobilini gasbettiği iddiasıyla polise başvurdu.
    • 26.08.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 11:20
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    Kocaeli'de eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövüp arabasını gasbetti

    Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti.

    M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı.

    Aralarında ilişki olmadığını söyledi

    Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. F.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi.

    Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Tutuklandı

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DHA'nın aktardığına göre F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Kocaeli'de eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövüp arabasını gasbetti ViDEO

    Kocaeli de eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövüp arabasını gasbetti #1

    Kocaeli de eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövüp arabasını gasbetti #2

    Kocaeli de eşiyle ilişkisi olan komşusunu dövüp arabasını gasbetti #3


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