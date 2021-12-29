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Kocaeli’de eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürdü

Kocaeli’de eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürdü

Eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşında kalan kadın, eşyalarını almak için geldiği evde kocasıyla tartıştı. Eşini öldüren koca, ardından intihar etti.