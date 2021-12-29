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- Kocaeli’de eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürdü
Kocaeli’de eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürdü
- DHA
- 29.12.2021 - 15:15
- Güncelleme : 29.12.2021 - 15:35
Eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşının evinde kalan Güzin Çetin, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokak'ta bulunan sitedeki evine eşyalarını almak için gelince kocası Turgay Çetin ile karşılaştı.
Güzin ve Turgay Çetin çifti, tartışmaya başladı.
Turgay Çetin, eşi Güzin Çetin'e tabancayla ateş ettikten sonra kendisini de vurdu.
HER İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Polis, evin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
KOMŞUSU, EVE GELMEMESİ İÇİN UYARDI
Polis ekipleri, sitede yaşayanların da ifadelerine başvurdu.
İsmi öğrenilemeyen komşu, sabah saatlerinde Güzin Çetin ile telefonda görüştüklerini, eşinin evde olması nedeniyle gelmemesi konusunda uyardığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.