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    Kocaeli’de ev eşyası taşırken ayaklarının üzerine düştü

    Ev eşyası taşıyan bir nakliyat firması çalışanı, dördüncü kattayken yük asansöründen düştü. Ayaklarının üzerine düştüğü öğrenilen işçi, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 02.02.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 17:55
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    Kocaeli’de ev eşyası taşırken ayaklarının üzerine düştü

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı Döngel Mahallesi’nde bulunan Batı Sokak üzerindeki bir eve eşya taşımak isteyen nakliyat firması çalışanları, aracın yük asansörünü kullandı.

    Asansör binanın dördüncü katının yüksekliğindeyken C.A isimli çalışan, dengesini kaybederek aşağı düştü.

    C.A'nın ayaklarının üzerine düştüğü öğrenildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından C.A.’ya olay yerinde ilk müdahalesi yapılıp, ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’de ev eşyası taşırken ayaklarının üzerine düştü #1

    Kocaeli’de ev eşyası taşırken ayaklarının üzerine düştü #2

    Kocaeli’de ev eşyası taşırken ayaklarının üzerine düştü #3


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