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Kocaeli'de ev yangınında iki kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de ev yangınında iki kişi dumandan etkilendi İzmit ilçesindeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında çıkan yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın söndürüldü.