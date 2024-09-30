Kocaeli'de ev yangınında iki kişi dumandan etkilendi

İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2’nci katında yangın çıktı.
2’nci kattaki dairede henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyi binadan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
TEDAVİ EDİLDİLER
Dumandan etkilendikleri tespit edilen iki kişi ambulansta tedavi edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangınla ilgili polis tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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