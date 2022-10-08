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    Kocaeli'de evdeki yangında öldüğü sanılan Büşra, cinayete kurban gitmiş

    Gebze ilçesinde, evde tek başınayken odasında çıkan yangında hayatını kaybettiği ileri sürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın cinayet sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
    • 08.10.2022 - 22:25
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    Kocaeli'de evdeki yangında öldüğü sanılan Büşra, cinayete kurban gitmiş

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Büşra Kabataş’ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti.

    Polis, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski arkadaşı Taner Y. olduğunu belirledi.

    Kaçarken yakalandı

    Kaçma hazırlığında olan Taner Y.'nin, olaydan 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

    Bıçaklayıp, boğarak öldürmüş

    Genç kızı bıçaklayıp, boğarak öldüren Taner Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, Taner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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