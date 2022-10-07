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    Kocaeli'de evin bahçesinde bulunan aracı kundakladılar

    Kartepe ilçesinde evin bahçesinde bulunan hafif ticari aracı kundaklayan ve camını kıran kişi veya kişiler kayıplara karıştı.
    • 07.10.2022 - 07:04
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    Kocaeli'de evin bahçesinde bulunan aracı kundakladılar

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Handan Sokakta, Cevdet Kaya’ya ait 43 UV 949 plakalı hafif ticari araç, evinin bahçesindeyken kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı ve camları taşla kırıldı.

    Kaputunu bezle yaktılar

    O esnada marketten evine dönen kiracı, arabanın ön kaputunun bezle yakıldığını görünce bahçe kapısından atlayarak yangını söndürdü. Bahçe kapısından atlayan kiracı hafif şekilde yaralanırken araç sahibine haber verildi.

    Kocaeli de evin bahçesinde bulunan aracı kundakladılar #1

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    İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralan kiracı hastaneye kaldırılırken polis kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de evin bahçesinde bulunan aracı kundakladılar #2

    Kocaeli de evin bahçesinde bulunan aracı kundakladılar #3

    Kocaeli de evin bahçesinde bulunan aracı kundakladılar #4

    Kocaeli de evin bahçesinde bulunan aracı kundakladılar #5

    Kocaeli de evin bahçesinde bulunan aracı kundakladılar #6


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