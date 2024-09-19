Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işten çıkıp evine gitmek için yola çıkan Yunus Kamber'e (49), yolun karşısına geçtiği sırada Yavuz M. yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
3 ÇOCUK BABASI YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin çarpması sonucu Yunus Kamber'in metrelerce havaya fırladığı ve defalarca yerde yuvarlandığı görüldü.
Olay yerinde düşen araç plakası sayesinde şüphelinin kimliği belirlendi.
EVİNE 100 METRE UZAKLIKTAYDI
Tuzla'da bir tersanede bot yapımında çalışan 3 çocuk babası Yunus Kamber'in, evine 100 metre kala hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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