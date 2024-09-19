İHA

Kocaeli'nin ilçesinde işten çıkıp evine gitmek için yola çıkan Yunus Kamber'e (49), yolun karşısına geçtiği sırada Yavuz M. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazanın ardından sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

3 ÇOCUK BABASI YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kamber'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin çarpması sonucu Yunus Kamber'in metrelerce havaya fırladığı ve defalarca yerde yuvarlandığı görüldü.

Olay yerinde düşen araç plakası sayesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

EVİNE 100 METRE UZAKLIKTAYDI

Tuzla'da bir tersanede bot yapımında çalışan 3 çocuk babası Yunus Kamber'in, evine 100 metre kala hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör