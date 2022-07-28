Kocaeli'de fabrikanın kazan dairesinde patlama yaşandı: 11 yaralı

Kocaeli'de galvaniz fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir galvaniz fabrikasında, işçilerin çalıştığı esnada kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Ekipler olay yerine geldi

Patlama sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





5 yaralı taburcu oldu

İHA'nın haberine göre, vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olduğu tespit edilen 6 yaralı, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 5 yaralı ise kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde gördükleri tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



