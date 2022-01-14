Kocaeli'de fırıncı ayağından vuruldu

Bakkala ekmek dağıtan fırın şoförü, "Ekmeği kaça satıyorsun ulan" diyen 2 kişi tarafından ayağından vurulurken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada 2 kişi yanına geldi.

Zühtü Ateş'e, 'Ekmeği kaça satıyorsun ulan' diyen kişi tabanca ile bacağına ateş etti.

FIRIN ŞOFÖRÜNÜ AYAĞINDAN VURDU

Daha sonra 2 kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Zühtü Ateş, yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sol bacağından yaralanan Zühtü Ateş tedavi altına alındı. Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istendiğinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini ileri sürdü.

POLİS 2 KİŞİYİ ARIYOR

Polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.