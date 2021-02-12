Kocaeli'de fırtınada devrilen ağaç, taksileri pert etti

Şiddetli fırtınanın etkili olması ile devrilen ağaç, yol kenarında park halinde duran iki taksinin üzerine düştü. Meydana gelen olay, araçlarda büyük maddi hasara neden oldu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, il genelinde sıcaklıkların gece saatlerinde aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrasında, sabaha karşı fırtına meydana geldi. Fırtınayla birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir ağaç sabah saatlerinde, park halindeki 2 taksinin üzerine devrildi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Devrilen ağaçların taksilerine zarar verdiğini gören sürücüler, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

ZARAR 10 BİN TL

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, devrilen ağaçlar otomobillerin üzerinden kaldırıldı. Araçlarındaki hasarının büyük olduğunu söyleyen otomobil sahibi, "Ben de sabaha karşı geldim. Bu olay da sabaha karşı meydana gelmiş. Cam, tavan kırıldı. Tahmini 10 bin TL’lik bir zararım var" dedi.

GÜRÜLTÜ İLE DIŞARI ÇIKTILAR

Bir gürültü ile Cadde üzerinde çıktıklarında ağacın devrildiğini gördüğünü söyleyen Hasan Kaya ise, "Burada oturuyorum. Sabaha karşı bu olay meydana geldi. Ses duydum, geldim baktım ağaç otomobillerin üzerine yıkılmış" şeklinde konuştu.

DALGALAR SAHİLİ BASTI

Sıcaklıkların düşmesi ile fırtananın etkili olduğu bölgede, denizde yükselen dalgalar da sahili bastı.