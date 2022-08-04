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    Kocaeli’de, fıskiyeye saldıran şahıs kamerada

    Yeşil alanı sulamak için yapılan fıskiyeye bir şahıs, art arda tekmeler atıp saldırdı. Fıskiyenin başlığını kıran şahıs, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 04.08.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:30
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    Kocaeli’de, fıskiyeye saldıran şahıs kamerada

    Kocaeli’nin İzmir ilçesinde, sahilde yeşil alanların sulanması için yapılan fıskiye, bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

    Kimliği bilinmeyen bir şahıs, fıskiyeye art arda tekmeler attı. Şahsın o anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Olayı görenler, şahsın ne yapmak istediğine anlam veremedi.

    Tekme attı, fıskiye başlığını çıkarmaya çalıştı

    DHA’nın haberine göre; fıskiyeye tekme attıktan sonra eli ile suyu yönlendiren başlığı çıkarmaya çalışan kişi, yeniden tekme attı.

    Başlık yerinden çıkınca su havaya doğru yöneldi. Fıskiyeye tekme atan kişinin ıslanması görüntülere yansıdı.

    Kocaeli’de, fıskiyeye saldıran şahıs kamerada

    Kocaeli’de, fıskiyeye saldıran şahıs kamerada #1

    Kocaeli’de, fıskiyeye saldıran şahıs kamerada #2


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