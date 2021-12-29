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Kocaeli'de fren yerine gaza bastı, dükkanlara çaprtı

Kocaeli'de fren yerine gaza bastı, dükkanlara çaprtı

Park halinde duran bir araca çarpan kadın sürücü, pedalları karıştırınca daha büyük bir kazaya sebep oldu.