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- Kocaeli'de fren yerine gaza bastı, dükkanlara çaprtı
Kocaeli'de fren yerine gaza bastı, dükkanlara çaprtı
Park halinde duran bir araca çarpan kadın sürücü, pedalları karıştırınca daha büyük bir kazaya sebep oldu.
- İHA
- 29.12.2021 - 17:39
Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Denizciler Caddesi üzerinde, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, 34 NE 177 plakalı aracını çalıştırdıktan sonra park halindeki bir araca çarptı.
Paniğe kapılan sürücü daha sonra gazla freni karıştırdı.
İŞ YERLERİNE DALDI
Fren yerine gaza bazan kadın çevredeki iki dükkana daldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Çenesinden yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.