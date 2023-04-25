Kocaeli'de freni boşalan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı

DHA
Kocaeli'de Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda korfbol takımının sporcularını taşıyan 10 CAT 63 plakalı servis midibüsünün rampadan indiği sırada freni boşaldı.
Süratle ilerleyen midibüs kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
2 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlarda bulunan yaralılar D.A.P. ile E.D.’yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürdü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.