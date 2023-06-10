Kocaeli'de freni tutmayan ATV kaza yaptı: 4 yaralı Freni tutmayan ATV, önünde seyir halinde olan başka bir ATV'ye çarptı. Çapmanın şiddetiyle devrilen araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İHA Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Fatih Caddesinde bir kaza yaşandı A.A. yönetimindeki 41 ACS 315 plakalı ATV’nin frenin tutmaması sebebiyle önünde seyir halinde olan 41 ADB 543 plakalı ATV’ye çarptı. 4 kişi yaralandı Çarpmanın şiddetiyle 41 ADB 543 plakalı ATV devrildi. Araçta bulunan K.B., M.A., E.H.D. ve G.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulansa alarak çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ATV işletmecisine 3 bin 881 TL para cezası keserek işlet başlattı.