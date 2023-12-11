İHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde bulunan otobüs durağına yakın bir bankın üzerinde unutulan çantayı gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Fünye ile patlatıldı
Caddenin her iki istikameti de trafiğe kapatılırken özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı.
Yapılan kontrolde çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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