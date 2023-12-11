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Kocaeli'de fünye ile patlatılan şüpheli çantadan alkol şişeleri çıktı

Kocaeli'de fünye ile patlatılan şüpheli çantadan alkol şişeleri çıktı Kocaeli'de bir bankın üzerinde unutulan sırt çantası polis ekiplerini alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden alkol şişeleri ve kişisel eşyalar çıktı.