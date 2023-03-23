Kocaeli'de GBT sorgusu gerçeği ortaya çıkardı: İki çocuğu ölü bulundu Körfez ilçesinde kimlik kontrolünde ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ diyen Murat R.'nin evine giden polis ekipleri, çocukları Yağmur ve Emre R.’yi ölü buldu.

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde polis ekipleri, Murat R.’yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu.

Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ demeye başladı.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.’den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti.

Çocukları yatakta hareketsiz buldu

Polis ekipleri eve girdiğinde, Murat R.'nin çocukları Yağmur ve Emre’yi yatakta hareketsiz buldu.

Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baba gözaltına alındı

Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı.

Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Polis çalışmalarını sürdürüyor

Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.