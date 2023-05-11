Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde cinayet işlenen ev yandı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan bir evde geçen hafta pazar günü C.N. ile D.L. arasında tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan 23 yaşındaki C.N. hayatını kaybetmişti.
Olayın şüphelisi ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Cinayetin işlendiği ev yandı
Olayın yaşandığı 1044 Sokak üzerindeki evde saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.
Daireden dumanların yükseldiği görenler ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kısa sürede kontrol altına alırken daire kullanılmaz hale geldi.
Yangının kundaklama neticesinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.