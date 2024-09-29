Kocaeli'de geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Gebze ilçesinde gerçekleştirilen aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

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İHA

Türkiye'de yapılan aşiret düğünlerinde gelin ve damada takılan takılar gündem olmaya devam ediyor.

Altın ve dövizdeki yüksek fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyen aşiretler, yaptıkları düğünlerle adeta bir servet topluyor.

Son olarak Kocaeli'de gerçekleştirilen düğünde takılan takı ve paralar ilgi çekti.

DÜĞÜNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.

GELİNE 3 KİLO ALTIN, DAMADA 4 MİLYON TL

Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

PARA VE DÖVİZLER VALİZE SIĞMADI

Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL’yi bir valize yerleştirdi.

Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.

Düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)