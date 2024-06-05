Kocaeli'de gemi yangınında dumandan etkilenen personel öldü Başiskele ilçesinde özel bir tersanede kıyıya demirli gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 mürettebattan biri olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Altuntaş, kurtarılamadı.

DHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi içindeki özel bir tersanede yangın çıktı.

Kıyıya demirli olan ve son testleri yapılan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

Ekipler sevk edildi

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Dumandan etkilenen 4 gemi çalışanı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş, bu sabah hayatını kaybetti.

3 kişinin tedavisinin sürdüğü, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)