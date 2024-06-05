Kocaeli'de gemi yangınında dumandan etkilenen personel öldü

DHA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi içindeki özel bir tersanede yangın çıktı.
Kıyıya demirli olan ve son testleri yapılan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.
Ekipler sevk edildi
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.
Dumandan etkilenen 4 gemi çalışanı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş, bu sabah hayatını kaybetti.
3 kişinin tedavisinin sürdüğü, birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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