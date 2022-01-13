Kocaeli'de genç kadının boğularak öldüğü kesinleşti

Eşini evde ölü bulan sanık, hakim karşısına çıktı. Genç kadının boğularak öldüğü kesinleşirken, tutuklu eş, “Ben zaten canımı kaybetmişim. Nasıl olur da benim yaptığım düşünülüyor?” diye sordu.

20 Mart 2021 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'ndeki evine giden Ö.F., 22 yaşındaki eşi Beyzanur Özel Fidan’ı, boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken buldu.

3 ay önce evlendiği eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından, Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Beyzanur Özel Fidan’ın cenazesi, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Fidan'ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BEN KARIMI SEVEN BİR İNSANIM”

“Eşi kasten öldürme” suçundan hakkında dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ö.F. ve tanıklar katıldı.

Duruşmada, geçen celse istenilen ATK raporu okundu. Raporda Beyzanur'un boğularak öldüğü kesinleşirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Tanık olarak dinlenen Beyzanur’un teyzesi Merve G., “Olay gecesi Ö.F. bana Beyzanur’un kendini kapıya astığını söyledi. Ben, Ö.F.'ye olay olduğunda nerede olduğunu sorduğumda o bana ‘televizyon izliyordum’ dedi. Beyzanur daha önce intihar girişiminde bulunmamıştır.” dedi.

“BEYZA NE OLUR KAPIYI AÇ, LÜTFET KAPIYI AÇ”

Evli çiftin üst komşuları olan Gamze T., “Ben akşam saat 21.00 sıralarında eve geldiğimde alt katta kavga seslerini duydum ancak bir süre sonra sesler kesildi. Saat 00.00 gibi 'Beyza ne olur kapıyı aç, lütfet kapıyı aç' diye sesler duydum bir süre sonra da polis geldi. Ben kendilerini tanımam, bilgim bunlardan ibarettir.” ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEMİZİ İSTEMİYORDU"

Beyzanur’un yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Meltem A.Y., “Ö.F., benim eşimin kuzeni olur. Beyzanur’un ölümünden 1 ay 7 gün kadar önce kendisi ile iletişime geçemiyorduk çünkü Ö.F. görüşmemize izin vermiyordu. Ö.F. ile Beyzanur arasında kıskançlık vardı. Ö.F., Beyzanur’un çok dışarı çıkmasını istemiyordu. Ben de Beyzanur’a eşine karşı dik durması konusunda telkinde bulunuyordum. Bu sebeple Ö.F. bizim görüşmemizi istemiyordu. Beyzanur ile iki defa psikoloğa gittik ancak daha önce kendisinin intihar girişiminde bulunduğuna şahit olmadım.” diye konuştu.

“BEN CANIMI KAYBETMİŞİM”

Tanıkların söylediğine karşı savunma yapan sanık Ö.F., “Ben zaten canımı kaybetmişim. Nasıl olur da benim yaptığım düşünülüyor? Uzun süredir tutukluyum, psikolojim bozuldu. Benim eşimle bir problemim yoktu, giyimine de karışmazdım zaten o dikkat ediyordu. Ben olay olduğu zaman ilk eşimin annesini aradım ancak kendisine ulaşamayınca eşimin teyzeni aradım ve olayı anlattım.” şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, istenilen belge ve raporların hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.