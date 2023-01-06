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    Kocaeli'de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

    İzmit ilçesinde iki grubun arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki kız bıçakla yaralandı. Olayı gerçekleştiren kız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • 06.01.2023 - 18:29
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    Kocaeli'de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde iki kız grubu arasında tartışma çıktı.

    Tartışma yerini kavgaya bırakması üzerine 20 yaşındaki S.B. yanında bulunan bıçakla 15 yaşındaki G.B.’yi kalçasından bıçakladı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken şüpheli bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Olaya ilişkin inceleme başlatıldı

    Yaralı olay yerindeki müdahalesi sonrasında Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı #1

    Kocaeli de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı #2

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    Kocaeli de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı #5

    Kocaeli de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı #6


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