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- Kocaeli'de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Kocaeli'de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı
İzmit ilçesinde iki grubun arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki kız bıçakla yaralandı. Olayı gerçekleştiren kız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- 06.01.2023 - 18:29
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde iki kız grubu arasında tartışma çıktı.
Tartışma yerini kavgaya bırakması üzerine 20 yaşındaki S.B. yanında bulunan bıçakla 15 yaşındaki G.B.’yi kalçasından bıçakladı.
Şüpheli gözaltına alındı
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edilirken şüpheli bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı
Yaralı olay yerindeki müdahalesi sonrasında Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.