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Kocaeli'de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kocaeli'de genç kızların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İzmit ilçesinde iki grubun arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki kız bıçakla yaralandı. Olayı gerçekleştiren kız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.