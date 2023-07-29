Kocaeli'de geri manevra yapan hafriyat kamyonu baba ve 2 çocuğunu ezdi Gebze ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonu yol kenarında motosiklet üzerinde duran baba ve 2 çocuğu ezdi. Kamyonun altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan babanın durumun ağır olduğu öğrenildi.

İHA Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 868 sokak üzerinde talihsiz bir kaza yaşandı. C.A. idaresindeki hafriyat kamyonu geri manevra yaptığı esnada yol kenarında bulunan 41 MA 5933 plakalı motosiklete çarparak ezdi. Motosiklette bulunan adam ve 2 çocuğu da kamyonun altında kaldı. Ekipler sevk edildi Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, 2 çocuğu ve babalarını hafriyat kamyonunun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Babanın durumu ağır 2 çocuğun durumunun hafif, babanın ise durumun ağır olduğu öğrenildi. İnceleme başlatıldı Hafriyat kamyonundaki malzemeler sokağa döküldüğü görülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.