Kocaeli'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı

DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yaklaşık 2 yıl önce Yasin G. tarafından darbedilen Samet Ş. (28), başka bir suçtan cezaevine girdikten sonra geçen günlerde tahliye oldu.
HUSUMETLİSİNE ATEŞ AÇTI
Samet Ş., husumetlisi Yasin G.’yi sokakta görünce peşinden koşarak yanındaki tabancayla ateş açıp kaçtı. Yasin G., olaydan yara almadan kurtuldu.
BABASININ MİNİBÜSÜNÜ DE KURŞUNLADI
İLGİLİ HABER Hava almaya gittiği parkta kalp krizinden öldü
Samet Ş. bu kez, Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde Yasin G.’nin babasının iş yerine gitti.
Burada iş yerinin önündeki minibüse 6 el ateş açıp kaçtı.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Saldırgan polisin takibi sonrası 2 olayda da kullandığı tabancayla yakalanarak, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış