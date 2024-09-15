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Kocaeli'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı

Kocaeli'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı Körfez ilçesinde önce husumetlisi Yasin G.'yi sokak ortasında kurşunlayan saldırgan, daha sonra da Yasin G.'nin babasına ait olan minibüse kurşun yağdırdı.