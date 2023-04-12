Kocaeli'de güvenlik görevlisi, tramvayda yolcunun hayatını kurtardı Tramvayın durağa geldiği sırada karşı perona geçmeye çalışan yolcu, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Görevli, "Israrla karşı istasyona geçmeye çalışırken müdahale ettim" dedi.

İHA

Raylı ulaşımlarda sık sık kazalar meydana geliyor.

Dalgınlıkla, aceleyle atılan adımlar faciaya yol açıyor.

Bu kez ise facianın eşiğinden güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dönüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda meydana geldi.

Son anda kurtardı

Raylardan karşıya geçmek isteyen kadın yolcu, bu sırada tramvayı fark edemedi.

Tramvayın geldiğini gören güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir ise hızlı davranarak, kadını kolundan tutup geri çekti.

Yolcu, Bozdemir'in sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Israrla karşı istasyona geçmeye çalışırken müdahale ettim"

Yolcunun tramvaya yetişmek için acelesi olduğunu belirten güvenlik görevlisi Sedef Bozdemir, şöyle konuştu:

Hanımefendi seri bir şekilde turnikeye doğru yaklaştı. Kartını okuttu. Karşıdan gelen araca yetişmeye çalışıyordu ama arkadan gelen aracı görmemişti. Kendisine beklemesini söyledim, ikinci kez tekrar söyledim. Israrla karşı istasyona geçmeye çalışırken müdahale etmek zorunda kaldım. Çektim, istasyona çıkardım kendisini. 15 dakika koltuğu oturtup dinlendirdim. Biraz kendine geldi. Sonra bana yardımcı olduğum için teşekkür etti. Makiniste de çok teşekkür ettiğini söylememizi istedi.

"Sarı çizgi bizim kırmızı çizgimiz gibidir"