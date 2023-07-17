Kocaeli'de hacıları dolandırmak ve 26 suçtan yakalandı Hac ve umre ibadeti yapmak isteyen kişileri 100 milyon TL dolandıran zanlının, aynı zamanda 26 farklı dolandırıcılık dosyasından arandığı öğrenildi.

İHA Vatandaşları farklı vaadlerle dolandıran şahısların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Kocaeli'de insanların dini inanışlarını kullanan bir şahıs pes dedirtti. Adem T. isimli şüpheli, 2018 yılında hac ve umre ibadeti yapacak kişileri dolandırdı. Dolandırıcı, hac ve umreye gitmek isteyen kişilere Mekke'nin lüks bir otelinden devre mülk sattı. Sahte bilet gönderdi Onlarca hacı adayından para alan Adem T., bu kişilere sahte konsolosluk vizesi ve uçak bileti de gönderdi. 100 milyon TL dolandırdı Adem T.'nin, bir hava yolu şirketinden ucuza aldıkları biletlerin satışından kâr payı dağıtma vaadi ile aralarında ünlü kişilerin de olduğu binden fazla kişiyi yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı öğrenildi. 26 suçtan aranıyordu tutuklandı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adem T.'yi gözaltına aldı. Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 26 farklı dolandırıcılık dosyasından aranan Adem T., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.