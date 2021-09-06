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    Kocaeli'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı

    Hafriyat kamyonunun, komşu evine taziyeye giden ailenin bulunduğu araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 16:55
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    Kocaeli'de hafriyat kamyonu otomobile çarptı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’nde Y.E. yönetimindeki 41 PZ 434 plakalı hafriyat kamyonu, yola çıkan Fahrettin Tekel idaresindeki 41 UE 468 plakalı otomobile çarptı.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Fahrettin Tekel olay yerinde yaşamını yitirdi; otomobilde bulunan Muhammet Toker, Rıdvan Erol ve Teyfik Ayvaz yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Fahrettin Tekel’in cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    KAMYON ŞOFÖRÜNE GÖZALTI

    Kamyon sürücüsü Y.E., jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    TAZİYEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

    Öte yandan otomobilde bulunanların, vefat eden komşularının evine ziyarete gittikleri öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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