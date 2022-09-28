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    Kocaeli'de hakimiyetini kaybeden sürücü boş alana uçtu

    Gölcük'te hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü araçla birlikte inşaat alanına düştü. Kazada bir kişi yaralandı.
    • 28.09.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 13:56
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    Kocaeli'de hakimiyetini kaybeden sürücü boş alana uçtu

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde  20.30'da Cumhuriyet Sevgi Yolu Caddesin'de bir otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti.

    N.S. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yol kenarındaki inşaat alanına uçtu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan N.S., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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